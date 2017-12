"Fermiamoci nella storia", in piazza Savoia flash mob degli universitari

Si concluderà domani, venerdì 8 dicembre alle 18.30 in Piazzetta Savoia, con un flash mob aperto a tutti, il laboratorio teatrale che sta coinvolgendo 20 studenti del corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università di Cagliari.



"Abbiamo cercato storie, storie locali, storie della nostra famiglia – scrivono gli studenti nell'invito all'evento sula pagina facebook dell'Università di Cagliari - tutto ciò che ci ha permesso di aprire una finestra sul passato, e potesse essere un contributo a mantenere viva la memoria collettiva di una comunità. Alcune di queste storie le sentirete da noi, studenti del corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione di Cagliari". L'idea è di una full immersion artistica che prevede una importante restituzione al pubblico. "Serata UniCa", questo il nome della giornata di domani, vuole uscire dagli spazi universitari per incontrare la città. Una occasione per stringere, in maniera significativa, un rapporto fra la cittadinanza e l'ateneo.



L'iniziativa, centrata sull'utilizzo dei linguaggi del teatro nella pratica educativa e che ha coinvolto anche i bambini della quinta elementare della Scuola Carlo Collodi di via Basilicata di Cagliari, guidata dal loro insegnante Giampaolo Farci, è nata all'interno del corso di Letteratura per l'infanzia tenuto dalla ricercatrice Susanna Barsotti ed è coordinata da Luca Salemmi, sociologo della comunicazione, attore e formatore.



Il progetto – che mira a rappresentare la vita quotidiana - culminerà con una performance per le vie cittadine che si terrà nel pomeriggio di domani. L'idea è quella di un'invasione pacifica della città da parte degli studenti che, a partire dalle 17.30, contemporaneamente, in punti diversi del quartiere della Marina, racconteranno storie legate al patrimonio culturale e tradizionale della Sardegna. L'evento si chiuderà, come detto, con un flash mob aperto a tutti previsto per le 18.30 in Piazzetta Savoia.



