Pràngiu in domo e cun sa familìa. Comente sa gente at a trascurrere Paschixedda

Ddu narat un'iscumbata, ghiada dae sa Coldiretti Sardigna, ca at pertocadu totu sa Regione cun intervistas a 200 pessones de edade tra 40 e 60 annos. Coldiretti narat ca oto sardos intre deghe, su 25 de su mese de nadale at a pràndere cun sa famìlia in domo. Isceti unu 12% at a andare a su ristorante e isceti unu 6% in agriturismu. Belle totus, su 75%, narant ca at a mandigare produtos ca arribant dae sa Sardigna. B'at fintzas unu 15% ca est prus risolutu e narat ca bolet mandigare isceti cosa sarda,

“S'anàlisi – contat Luca Saba de sa Coldiretti Sardigna – cunfirmat ca b'at unu ligàmene meda forte pro sa famìlia e sa terra nostra ca resistet in Sardigna. Semper prus sardos”.