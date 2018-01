La befana? A Nuoro arriva in Lambretta

La Befana in Lambretta la mattina del 6 gennaio alle 10,30 incontrerà presso l'Exme' in Piazza Mameli a Nuoro l'Angsa Sardegna Onlus- Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, sezione regionale dell' Angsa nazionale, nata a Nuoro nel 2005 per volontà di un gruppo di genitori. "L'associazione Angsa - si legge in una nota - non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove l'educazione specializzata, l'assistenza socio-sanitaria integrata, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti delle persone affette da Autismo. Inoltre, costituisce un punto di riferimento e informativo, di ascolto e di confronto reciproco per le numerose famiglie che vivono, spesso in solitudine, i problemi e le difficoltà conseguenti alla gravosa e impegnativa assistenza, sanitaria e sociale, al familiare affetto da Autismo".

La Befana in Lambretta donerà all' Angsa Sardegna Onlus una calza simbolo e un concreto aiuto economico, da parte del Lambretta Club Sardegna e di tutti coloro che vorranno contribuire alla beneficenza, condividendo la giornata con l'associazione per informare e sensibilizzare le persone sul tema dell'autismo.



L'aiuto economico contribuirà a proseguire le attività dell'associazione, in particolare l'organizzazione di seminari di formazione per familiari, operatori e insegnanti con i maggiori esperti di autismo. "Oltre agli obiettivi già raggiunti, tra i quali il ricorso accolto dal Tar Sardegna per assicurare le ore di sostegno a scuola previste dalla legge, presentato nel 2012 in rappresentanza di 11 famiglie, l'associazione se ne propone un altro per il 2018: l'apertura dello Sportello Autismo, un supporto importante per familiari, operatori e insegnanti che in altre regioni esiste da tempo". La Befana rivolge un appello ai cittadini e agli enti e istituzioni pubblici affinchè lo Sportello Autismo diventi una realtà e i diritti dei soggetti Autistici siano assicurati senza richiedere costose azioni di tutela degli stessi.

La Befana proseguirà la giornata incontrando i bambini che verranno a salutarla all'’Exme'', dove arriverà in groppa alla scopa-Lambretta carica di doni, giochi e caramelle per tutti. L’evento si svolge in collaborazione con l'associazione Angsa Sardegna Onlus, la società EXME’, il gruppo di Ricidoniamo e gli hobbisti del riciclo creativo.