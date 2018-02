Moda. Quattro stilisti sardi alla Fashion Week di Milano

Quattro imprese sarde della moda femminile, Barbara Pala di Macomer,Pretziada Boot di Santadi, Quattromani di Cagliari e Silvio Betterelli di Macomer con attività a Milano, esporranno le loro produzioni al “White” di Milano, durante la Fashion Week in programma dal 23 al 26 febbraio nella Capitale meneghina, che vedrà la partecipazione di oltre 30mila top buyer provenienti da tutto il Mondo.



E' la prima volta che un numero così consistente di stilisti provenienti dalla Sardegna, avrà la possibilità di presentare le proprie creazioni a una platea di acquirenti così ampia e qualificata. Quello che emergerà a Milano, sarà un panorama inedito ma di eccellenza per il comparto sardo.

La novità arriva dopo il successo di partecipazione agli “Stati generali della Moda”, iniziativa organizzata a novembre a Cagliari, da parte di stilisti, sarti,produttori e designer di abiti, calzature, occhiali, gioielli e accessori d’abbigliamento provenienti da tutta la Sardegna.

Barbara Pala di Macomer (NU), Pretziada Boot di Santadi (CI) e Quattromani di Cagliari saranno ospiti in via Tortona al’“It's Time to South”, iniziativa di “White” e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nata per scoprire, valorizzare e promuovere i nuovi talenti del Made in Italy provenienti dalle regioni del Meridione d’Italia, supportandoli nella loro corsa verso i mercati esteri.



L’atelier Silvio Betterelli, stilista di Macomer con attività a Milano, con un design mix di couture e pret a porter, sarà invece presente al “White Studio”, presso la Foresteria Ansaldo, scenario per brand di abbigliamento sportswear e casualwear e accessori dal

carattere smart, che danno vita a uno stile attivo e dinamico.