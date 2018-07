In Sardegna una spiaggia a "misura di cane"

Anche in spiaggia, ormai, si parla "animal friendly": ed è proprio in tema di vacanze che Lega Nazionale per la Difesa del Cane segnala la spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, come spiaggia aperta ai nostri amici a quattro zampe.

Nella spiaggia di Porto Pino, i proprietari dei cani troveranno diversi servizi gratuiti e garantiti proprio grazie ai volontari LNDC della sezione di Sant'Anna Arresi. A disposizione dei bagnanti umani e "non", sulla spiaggia "Area Animal Friendly" di Porto Pino ci sono ciotole con acqua sempre fresca, eco-astucci tascabili per una spiaggia pulita e sicura, sacchetti per le deiezioni, e tanto altro.

Il progetto socio culturale "Area Animal Friendly – spiaggia di Porto Pino", nasce nel 2009 con l'azione coordinata tra Ente Comunale e LNDC. Il tutto con l'obiettivo non solo di garantire la tutela del benessere e dei diritti degli animali, ma anche di vedere equiparati i diritti di milioni di cittadini che vivono con un animale di affezione e non vogliono "dimenticarli" a casa durante le vacanze estive. Un progetto che è ormai una realtà acquisita e si traduce anche in una spinta verso un turismo più rispettoso dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. Accogliere i cani in spiaggia rappresenta uno strumento utile per combattere il deplorevole fenomeno dell'abbandono dei cani nella stagione estiva; un fenomeno che purtroppo ci fa pagare un prezzo altissimo: 750mila vittime all'anno.