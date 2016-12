Sardegna nella morsa del maltempo ma da mercoledì migliora

CAGLIARI -"La Sardegna è stata una delle regioni più colpite dall'azione del vortice ciclonico mediterraneo con piogge talora forti e abbondanti" – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – "particolarmente interessato il versante orientale dell'Isola dove sono caduti fino ad oltre 150mm, con locali frane ed esondazioni. La situazione più difficile nel nuorese e in generale sull'Ogliastra".

ALTRE PIOGGE E TEMPORALI IN ARRIVO. "Non è finita, in quanto il vortice piloterà nuove piogge e temporali anche di una certa intensità sull'Isola" – avverte Ferrara – "in particolare tra martedì notte e mercoledì mattina potremo avere precipitazioni talora abbondanti soprattutto su cagliaritano e settori meridionali in genere, ma anche sul versante orientale, dove sono già cadute ingenti piogge. Non sono dunque da escludersi locali criticità idro-geologiche in particolare tra Ogliastra e cagliaritano. A questo si aggiungeranno venti ancora sostenuti tra Levante e Scirocco con mari molto mossi o agitati, ma in lenta attenuazione."

L'ALLERTA RIMANE. Intanto è stato esteso, sino alla mezzanotte di domani 21 dicembre, il periodo di condizioni meteo avverse con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati moderati, che interesseranno la Sardegna meridionale e orientale, in particolare l'Ogliastra e le Baronie. Le precipitazioni a carattere temporalesco potranno estendersi sino al Medio Campidano e al Basso Oristanese, con cumulati anche moderati. Esteso il codice arancione per rischio idrogeologico localizzato e idraulico sulla zona Flumendosa-Flumineddu. Da questo pomeriggio riduzione, a codice giallo, del livello di criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico in Gallura sino alla mezzanotte di domani. Resta giallo il codice per Iglesiente e Campidano per tutta giornata di domani. La Protezione civile invita i cittadini a mantenere alto il livello di prudenza.

MIGLIORA DA GIOVEDI', NATALE CON L'ALTA PRESSIONE. "Buone notizie da giovedì quando la rimonta dell'alta pressione favorirà il ritorno a tempo più stabile e soleggiato, specie entro venerdì. Le feste di Natale dovrebbero essere caratterizzate da prevalenza di bel tempo su gran parte dell'Isola" – conclude l'esperto di 3bmeteo.com