Incidente mortale a Cagliari

Tragico incidente stradale poco prima dell'alba in via Riva di Ponente a Cagliari. Un uomo di 58 anni, Giuseppe Farci, Ŕ morto investito da due auto mentre attraversava la strada. Sul posto polizia municipale e ambulanza ma per l'uomo non c'Ŕ stato nulla da fare.







CAGLIARI - L'incidente è avvenuto intorno alle 6.40 probabilmente a causa della scarsa visibilità dovuta alla forte pioggia che si è abbattuta nelle scorse ore a Cagliari. Un uomo di 58 anni residente in città, Giuseppe Farci, mentre stava attraversando la strada, a quell’ora molto trafficata, in un punto buio e dove non ci sonno strisce pedonali, è stato travolto da una Volkswagen, guidata da un 49enne residente a Sinnai, che l'ha scaraventato sulla corsia opposta mentre proprio in quel momento sopraggiungeva un’altra auto, una Lancia Ypsilon guidata da un 28enne di Settimo, che marciava in senso contrario e che lo ha a sua volta investito.