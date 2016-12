Università di Cagliari, Ettore Angioni nominato garante: difenderà gli studenti

CAGLIARI - Con un decreto firmato dal rettore Maria Del Zompo, Ettore Angioni è stato nominato Garante degli Studenti dell'Università degli Studi di Cagliari per il triennio 2016/2019. Il magistrato è stato presentato ieri al Senato accademico riunito a Palazzo Belgrano, e parteciperà alla seduta del Consiglio di amministrazione in programma domani.

Il Garante degli Studenti offre assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nel propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col Garante degli Studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

"Sono molto contento della nomina propostami dalla prof.ssa Del Zompo – ha detto Angioni – Mi è sempre piaciuto dialogare con i giovani, per questo ho accettato con entusiasmo. Mi considero a disposizione di chiunque, in ambito universitario, abbia problemi da prospettarmi, anche semplicemente per una consulenza sul da farsi. Lavorerò per evitare conflittualità, in modo che le controversie si possano risolvere in modo bonario. Sono sempre stato convinto che buonsenso ed equilibrio siano doti che per un magistrato siano più importanti della preparazione".

Ettore Angioni, classe 1941, è stato a lungo Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, quindi Consigliere e poi Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del Tribunale di Cagliari. Dal 1997 al 2006 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari. Nel 2006 è stato nominato Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari e ha mantenuto la carica per otto anni raggiungendo il traguardo della più lunga permanenza nella storia della magistratura sarda quale capo degli Uffici requirenti del Distretto. Nel 2015 ha chiesto di essere collocato anticipatamente in pensione dopo mezzo secolo di servizio.