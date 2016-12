Maxi sequestro di giocattoli: 4 milioni contraffatti

Operazione della guardia di finanza tra Cagliari e Sassari. Sequestrati quattro milioni di giocattoli contraffatti e che non rispettavano le norme di sicurezza.







CAGLIARI - Una vasta operazione della guardia di finanza tra Cagliari e Sassari ha smantellato una filiera di approvvigionamenti di merce contraffatta in Sardegna. Si tratta soprattutto di giocattoli. In particolare, è stato individuato un capannone situato nell’hinterland Cagliaritano, vero e proprio hub commerciale che costituiva la base di smistamento di merce non sicura, giocattoli e prodotti elettrici decorativi natalizi. L’operazione ha consentito di sequestrare oltre 4 milioni di articoli.