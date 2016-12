Nuoro, i dispetti della nonnina 80enne: riga l'auto del vicino

Un'anziana 80enne denunciata per danneggiamento. Accade a Nuoro, la donna in pi¨ occasione ha graffiato l'auto del vicino di casa come ritorsione.







CAGLIARI - La denuncia della polizia è scattata martedì. Un'anziana di 80 anni è accusata di danneggiamento aggravato ai danni di un'auto, compiuto con più azioni e in diversi giorni. Tutto inizia ad agosto quando la donna, per un errore di manovra, mentre guida urta l'auto un vicino di casa per poi allontanarsi in fretta dal luogo dell’incidente. Tuttavia non accorge di un impianto di sorveglianza che riprende la scena consentendo al proprietario dell’auto di risalire in breve all’autrice del danneggiamento che è stata poi costretta a ripagare il danno. La settimana successiva però la signora, come ritorsione, dopo aver parcheggiato la sua auto nei pressi di quella del malcapitato, invece di dirigersi verso la sua abitazione con una chiave danneggia la nuova auto del vicino. Non paga, trascorso qualche giorno, l’insospettabile, in orari serali pensando di essere lontana da occhi indiscreti, completa l’opera graffiando anche la parte sinistra del veicolo. Il tutto nuovamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.