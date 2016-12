Aeroporto di Cagliari, passeggeri in aumento a Natale

L'aeroporto di Cagliari segnala un aumento del traffico passeggeri in arrivo e partenza dallo scalo di Elmas. Secondo le previsioni saranno circa 500 in più rispetto allo scorso anno







CAGLIARI - Il confronto tra le previsioni di quest’anno e il consuntivo dello scorso, evidenzia una leggera crescita dei passeggeri in transito all'aeroporto di Elmas per le festività di Natale: si stima che in totale dovrebbero essere circa 137.000 contro i 136.413 del 2015. In particolare, si prevedono circa 63.500 passeggeri nel periodo dal 21 al 28 dicembre 2016 e circa 73.500 viaggiatori dal 29 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017.

Intanto, si registra il segno positivo nell’intervallo di tempo 1° dicembre – 18 dicembre 2016: rispetto allo stesso periodo del 2015,l’incremento è del 7,16%. In crescita soprattutto il segmento dei passeggeri in viaggio sulle rotte nazionali (+8,45 %), calano i passeggeri internazionali (-7,80%).