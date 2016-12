Carceri, in Sardegna un anno con troppe ombre

“Il 2016 sarà ricordato negli Istituti della Sardegna per le troppe ombre. Insufficienti i direttori che sono 7 per 10 Istituti, assenti i vice direttori, inadeguati gli agenti della Polizia Penitenziaria, con carenze che richiedono interventi immediati". Poi "amministrativi in numero irrisorio rispetto alle necessità delle diverse realtà nonché educatori impossibilitati a svolgere il loro difficile compito per le carenze e le condizioni in cui operano, specialmente nei nuovi più grandi e complessi istituti”.