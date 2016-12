Cagliari, il wifi arriva al mercato e nelle vie dello shopping

Si estende la rete wifi gratuita cittadina. Il progetto del Comune intende offrire nuove opportunità agli addetti ai lavori e ulteriori strumenti di accesso all'informazione ai clienti ed agli operatori dei mercati civici. "Con questa iniziativa - è scritto in una nota - si rafforzano le strutture dei mercati che, oltre a rappresentare ambiti commerciali, rivestono anche opportunità di aggregazione sociale nei contesti rionali. Successivamente si amplierà il servizio all'area commerciale del centro cittadino".

Ad oggi è stato attivato nei mercati di San Benedetto, Sant'Elia, via Quirra, Santa Chiara, Is Bingias e nella via Garibaldi, ma l'obiettivo è infatti quello di estenderlo all'asse di piazza Garibaldi, via Garibaldi, via Manno, Corso Vittorio Emanuele.