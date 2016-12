Addio a George Michael, stroncato da un infarto a 53 anni. Ha venduto oltre 100 mln di dischi

L'ex cantante degli Wham scompare proprio il giorno di Natale. Famosissima la sua Last Christmas, composta nel 1984. La star è morta "serenamente a casa sua". Una vita musicale da record.







Lutto nel mondo della musica: è morto a 53 anni George Michael, ex cantante degli Wham. A rivelarlo è stato il manager Michael Lippman che ha rilasciato un comunicato alla stampa in cui conferma che il suo assistito è stato colpito da un infarto. L'agente di George ha riferito che la star è "scomparsa serenamente a casa sua". La polizia precisa che "non ci sono circostanze sospette" legate al decesso dell'artista.

Michael, il cui vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou ed era nato nel nord di Londra, ha venduto oltre 100 milioni di copie in una carriera durata quasi quattro decenni.