Gli autobus non arriveranno più fino al carcere di Uta, Ctm annuncia fine servizio

CAGLIARI - Il Ctm termina il servizio delle linee ZI e Carcere di Uta. "Si comunica - è scritto in un comunicato - che dal 1 gennaio 2017, su disposizione dell’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, Ctm non effettuerà più il servizio di linea per la Zona Industriale di Macchiareddu e per il nuovo Carcere di Uta. Il 31 dicembre 2016 sarà l’ultimo giorno di servizio".