Università di Cagliari, opportunità di lavoro con le collaborazioni studentesche

CAGLIARI - C'è tempo fino alle 12 del 27 gennaio per partecipare, compilando la domanda esclusivamente on line, al bando per le collaborazioni studentesche 2016/17 all'Università di Cagliari. "Si tratta di un'importante occasione che l'Ateneo offre agli studenti capaci e meritevoli per svolgere attività nelle strutture universitarie, ed è un'esperienza di crescita e di partecipazione alla vita universitaria" si legge in un comunicato stampa dell'ateneo.

Le collaborazioni che gli studenti possono svolgere consistono in attività nelle biblioteche, nelle aule di lezione, nelle segreterie studenti e in altri servizi resi dall'Ateneo. Le prestazioni rese dagli studenti possono consistere anche in attività di sostegno agli iscritti con disabilità e Dsa (Disturbi Specifici di Apprendimento) e di supporto alle attività di orientamento.

Al bando possono concorrere studenti iscritti a tempo pieno e studenti iscritti d'ufficio a tempo parziale al secondo anno di corso e successivi e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e biennale, che abbiano conseguito, entro il 30 settembre 2016, almeno i 2/5 dei crediti convenzionalmente previsti in base all'anno di iscrizione (60 cfu per ciascun anno). Sulla base delle domande sarà stilata una graduatoria, predisposta da una commissione in cui figurano anche alcuni studenti, da cui l'Ateneo attingerà durante l'anno accademico a seconda delle esigenze. I requisiti precisi sono specificati nel bando a cui si può accedere dall'homepage del portale www.unica.it.

Le attività svolte dagli studenti non potranno superare le 200 ore e saranno retribuite con un compenso di 10 euro per ogni ora di effettiva collaborazione. La domanda dovrà essere presentata on line entro le ore 12 del prossimo 27 gennaio 2017.

Il bando.