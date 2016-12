Cronaca

martedì, 27 dicembre 2016

In casa 30 grammi di cocaina, Natale in cella per un cagliaritano

Un cagliaritano di 36 anni (D.A), con precedenti, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio: nella sua casa, in via Seruci a Cagliari, la polizia il 24 dicembre ha trovato trenta grammi di cocaina.