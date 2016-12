Deiana: "La linea autobus tra Cagliari e il carcere di Uta rimane"

"Il collegamento tra Cagliari, la zona industriale di Macchiareddu e il carcere di Uta non sarà soppresso in nessun caso".







Lo fa sapere l'assessorato dei Trasporti dopo che la società Ctm in un comunicato aveva annunciato l'interruzione del servizio "su disposizione dell'assessorato ai Trasporti". Dall'assessorato precisano che al momento sarà anche prorogato sino a marzo il servizio pubblico attualmente gestito dal Ctm.

"E' in corso una razionalizzazione dei collegamenti di trasposto pubblico locale tra la città e la zona industriale - dice l'assessore Massimo Deiana - tenuto conto che è stato registrato un sovradimensionamento dell'offerta rispetto alla domanda reale e quindi un conseguente spreco di risorse. Tuttavia - continua l'assessore - la tratta con la struttura penale non sarà assolutamente soppressa, né ora né in futuro, a prescindere dall'operatore che la gestirà". La rimodulazione dei servizi, oltre a tenere conto di un corretto investimento delle risorse pubbliche, garantirà l'applicazione di tariffe omogenee e naturalmente risponderà alle esigenze dei familiari dei reclusi e dei detenuti beneficiari di permessi.