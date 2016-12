Alghero, palazzo rischia di crollare: evacuate 26 famiglie

ALGHERO - Gravi lesioni strutturali in un palazzo in via Vittorio Emanuele. Le crepe nel seminterrato compromettono cinque piani soprastanti l’immobile. Per queste ragioni ieri il comune di Alghero ha ordinato lo sgombero di una palazzina all'angolo con via Sanzio dove vivono 26 famiglie per complessive 58 persone, compresi 14 minori. Attivata la rete di intervento dei Servizi Sociali che grazie alla collaborazione della Diocesi ha reperito gli alloggi per le famiglie che non dispongono di sistemazioni alternative. Stabile evacuato e transennato nel pomeriggio. In attesa dei lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni statiche dell’edificio.