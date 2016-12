Cagliari, ennesimo pedone investito sulle strisce. Due casi in poche ore

Un altro pedone investito sulle strisce pedonali a Cagliari. E' successo questa mattina in via Is Mirrionis: si tratta di una donna di 48 anni, è stata portata in ospedale in codice giallo. Ieri un episodio simile in via Dante.







CAGLIARI - Una donna di 48 anni è stata investita da una Renault Clio guidata da un 49enne cagliaritano in via Is Mirrionis mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Le condizioni della donna non sarebbero gravi: è stata portata in ambulanza all'ospedale Marino. Sul posto la polizia municipale.

Proprio ieri gli agenti hanno rilevato un altro incidente (senza gravi conseguenze) in cui sono rimasti coinvolti dei pedoni: in via Dante un'auto ha urtato una coppia di coniugi, lui 71 anni e lei 75 anni, che attraversavano le strisce.

In alto l'incidente in via Is Mirrionis, in basso quello in via Dante.