Cagliari, nuovi spazi per il fitness all'aperto

CAGLIARI - Nuove aree attrezzate in cui praticare sport all'aria aperta. "In questi giorni", spiega l'assessore allo Sport Yuri Marcialis, "stiamo completando l'installazione di nuovi attrezzi da palestra in diversi spazi pubblici della città: il clima di Cagliari permette l'attività all'aria aperta per la maggior parte dell'anno e sono moltissimi i cittadini che praticano sport in modo non agonistico sfruttando questa nostra caratteristica. Il senso della candidatura a Città europea dello sport era proprio quello di promuovere uno stile di vita sano favorendo l'attività fisica per tutti. In questa direzione continua il lavoro che conferma che Cagliari è la nostra palestra a cielo aperto".

DOVE. Sono quindi sei le nuove zone dedicate allo sport per tutti, ognuna con sei attrezzi specifici a disposizione: a Genneruxi, nello spazio alberato tra via Oslo e via Stoccolma; in via Is Guadazzonis, nell'area di fronte all'ingresso dell'ospedale Binaghi; al Cep, nello spazio verde in via Ignazio Serra; a Is Mirrionis, nello spazio alberato tra via Meilogu e via Pertusola; in via Trincea dei Razzi; a Fonsarda, nel prato tra via Giudice Mariano e via Giudice Chiano, di fronte al parco Siro Vannelli.

"Siamo poi in attesa", continua Marcialis, "dell'autorizzazione paesaggistica per l'installazione degli attrezzi nella zona di Piazza D'armi, sul lato destro della salita che porta in viale Buoncammino, per quelli dedicati agli anziani all'interno del parco di Monte Urpinu sul lato di via Vidal, a Terramaini, all'interno del perimetro dello stadio di atletica leggera e per un'area destinata in modo specifico ai più piccoli. Saranno in tutto undici aree, che si aggiungono alle tre già predisposte nell'ultimo anno e mezzo di fronte al liceo Siotto, a Monte Urpinu lungo la discesa di viale Europa e al Poetto. Nei prossimi mesi lavoreremo all'impianto polivalente per gli sport da spiaggia, che sarà presumibilmente pronto per la prossima estate".

Nella foto i giochi per bambini nel parco di Monte Claro