I tempi della burocrazia mettono in crisi La Collina: rischio chiusura

CAGLIARI - La Regione è in ritardo con i finanziamenti e per questo la comunità di recupero La Collina è in grosse difficoltà. E' questo il motivo che oggi ha spinto il fondatore don Ettore Cannavera a convocare una conferenza stampa e denunciare la situazione che si è venuta a creare: senza i soldi non è possibile pagare regolarmente gli operatori che lavorano a Serdiana con i ragazzi che qui scontano una misura alternativa al carcere. Così su sette operatori cinque sono andati via.

La Regione d'altro canto ammette i ritardi e promette i pagamenti. "L'istituzione del fondo per le comunità di accoglienza e il conseguente meccanismo - più complesso del dovuto - per garanzia di stabilità e certezza delle risorse anche per gli anni a venire, ha paradossalmente causato i disagi che si è tentato di evitare e portato ai ritardi denunciati oggi da don Ettore Cannavera". Così interviene l'assessore della Sanità, Luigi Arru, sulla situazione della Comunità La Collina. "Capiamo bene che i tempi della burocrazia non possono essere quelli di chi quotidianamente si spende per garantire servizi di qualità, come quelli della comunità di don Ettore- prosegue Arru -, attività che sono considerate fondamentali dalla Giunta, che proprio per questo ha voluto dare certezza e continuità ai finanziamenti loro destinati. Per farlo è stato necessario procedere con una manifestazione di interesse che ha dilatato i tempi dei pagamenti. Lo scorso 20 dicembre è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, il 22 dicembre è stato assunto l'impegno di spesa a favore de La Collina per un importo di 190.584 mila euro. Entro metà gennaio del prossimo anno si procederà alla liquidazione e al pagamento della somma. I ritardi ci sono stati, e ce ne scusiamo, ma non è mai venuta meno l'attenzione e considerazione per quanto La Collina, e altre realtà simili, fanno quotidianamente".