Cenone di Capodanno in ristorante, ecco quanto costa a Cagliari

Dai 60 fino ai 150 euro. Ecco quanto si può spendere a Cagliari per il cenone di Capodanno in ristorante.







CAGLIARI - Il menù di carne può costare dai 60 ai 90 euro, per quello di pesce si può spendere dagli 85 fino ai 150 euro, per quello misto dai 70 ai 120 euro. I numeri emergono da una ricerca della Confcommercio Sardegna e riguardano l'offerta per il cenone di Capodanno in alcuni "ristoranti di qualità" cagliaritani. A fare la differenza tre fattori principali: i contenuti del menù, la tipologia dei vini, le forme di intrattenimento previste per il cenone.

Prezzi alti o accettabili? Secondo i ristoratori intervistati daranno i risultati sperati. Infatti ben 8 ristoratori su 10 ritengono di poter fare il pienone la sera di S. Silvestro. Tra gli intervistati il 43,4% ritiene alta la probabilità di poter registrare il "tutto esaurito", il 37,7% pensa che la probabilità sia media, mentre solo il 18,9% è poco fiducioso di poter vedere il proprio locale al completo. Il 96% dei ristoratori intervistati ha messo in atto una serie di strategie di offerta per avere le prenotazioni in anticipo costruendo dei menù in molti casi diversificati, ad esempio solo carne, solo pesce o misti. Naturalmente tutti i menù prevedono antipasti, primi, secondi, dessert e i vini. Il 55,6% dei ristoratori dichiara di aver ricevuto le prenotazioni in anticipo. Il 44,4% aspetta il last minute, con prenotazioni che in questi giorni stanno arrivando.

Ogni ristorante ed ogni chef applicano la loro creatività nei menù ma con delle costanti importanti: la totalità degli intervistati ha sottolineato la presenza di prodotti sardi sulle proprie tavole, dalle carni al pesce e soprattutto i vini. “Al cenone di fine anno non si rinuncia - commenta il presidente regionale Alberto Bertolotti - un'occasione per stare in compagnia di amici e parenti, gustando piatti della nostra tradizione gastronomica, sempre apprezzata anche da giovani generazioni le quali, pur strizzando l'occhio all'esotismo di tendenza, mostrano, in questa occasione di preferire i piatti di casa nostra".