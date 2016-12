Educazione alla non violenza, progetti nelle scuole

Centomila euro per i progetti di educazione alla non violenza e contro la violenza di genere. Sono stati stanziati dalla Giunta regionale a favore delle scuole sarde.







CAGLIARI - Per l'educazione alla non violenza e contro la violenza di genere, la Giunta ha approvato oggi la delibera che destina 100mila euro ai progetti per le scuole, su proposta dell'assessora della Pubblica Istruzione Claudia Firino. "La scuola – ha detto Firino – è il luogo di educazione per eccellenza nel quale porre le basi e fornire gli strumenti ai più giovani per combattere la discriminazione e la violenza di genere. È necessario porre le basi per un profondo cambiamento che parta dalla formazione al rispetto reciproco nella vita sociale e culturale di tutti, ma soprattutto dei più giovani".

Il progetto. Saranno organizzati convegni, attività ludiche e didattiche e meeting finalizzati alla divulgazione del valore della non violenza tramite il coinvolgimento in tutto il territorio regionale dei docenti e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado durante gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.