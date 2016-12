Primo gennaio col gelo, poi maltempo a tratti. L'inverno morde ma non troppo sulla Sardegna

CAGLIARI - Il brindisi e gli auguri di buon 2017, nell'Isola, in compagnia del freddo pungente. Le prime ore dell'anno nuovo sono caratterizzate dall'abbassamento repentino delle temperature. Nel centro e nel nord della Regione la colonnina di mercurio abbraccia quota zero, scendendo fino a -2 e -4 gradi. Un'avanzata in pieno stile del freddo, insomma, ma solo nelle ore serali e notturne. Il sole, in alternanza con le nuvole, contribuisce a far alzare la temperatura fino ai 14-16 gradi.

Su tutta l'Isola l'inverno "completo" - freddo e temporali - è atteso solo dopo l'Epifania. Nei fatti, c'è comunque da registrare un abbassamento generale delle temperature di 5-7 gradi rispetto allo stesso periodo di dodici mesi fa. I nuovi dodici mesi si presentano quindi all'insegna di locali gelate al calar del sole e vento fresco nelle ore centrali.