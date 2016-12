Ennesimo furto di cellulare, vittima una ragazza. Arrestato un 27enne straniero

CAGLIARI - Gli agenti della squadra volante hanno arrestato M.S.A., 27enne cittadino libico per il reato di furto aggravato. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Calamattia incrocio via Riva Villasanta quando sulla linea del 113 è pervenuta una richiesta di aiuto da parte di una ragazza a cui era stato rubato il cellulare. L’autore del furto è stato inseguito da alcuni cittadini in particolare da un maresciallo della Guardia di Finanza che ha inseguito il ladro per poi indicarlo agli agenti.

Il maltolto è stato restituito al proprietario che in sede di denuncia ha spiegato che, mentre stava entrano nella sua automobile, ha appoggiato il cellulare sul tetto della vettura e che un giovane straniero si è prima avvicinato e ha poi preso il cellulare. Alla scena ha assistito anche il sottufficiale delle Fiamme Gialle. Per il ladro, originario della Libia, sono scattate le manette.