Strage in Turchia: uomini travestiti da Babbo Natale sparano in night a Istanbul, decine tra morti e feriti

ISTANBUL (TURCHIA) - Sangue in Turchia, a Istanbul. Un commando di terroristi (almeno tre) sono entrati in una discoteca, il Reina, iniziando a sparare all'impazzata. I morti sono almeno 35, ma il bilancio è provvisorio. Decine i feriti, alcuni dei quali gravissimi. Molti, per cercare riparo dalla pioggia di fuoco, si sono tuffati nel vicino fiume Bosforo. Il Governo turco parla di un singolo attentatore, ma i media locali e molti testimoni parlano di almeno 3 persone, vestite da Babbo Natale e con in mano dei kalashnikov.

Il locale finito nel mirino si trova nella parte europea della città turca. Il 2017 inizia con l'ennesima carneficina nel Paese della mezzaluna.