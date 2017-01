Irruzione artica, la Befana porta il gelo. Sardegna pronta a battere i denti, temperature sottozero

CAGLIARI - Tra i 6 e gli otto gradi nel capoluogo di regione, forbice tra i due e i quattro a Nuoro e Oristano, discorso simile per Olbia. Temperature massime, per intenderci, previste a ridosso dell'Epifania. Le minime, ovunque, sono destinate a scendere sotto lo zero. Ecco il quadro delle previsioni del tempo della prima decade di gennaio 2017: in arrivo una sciabolata artica molto potente, col freddo e il gelo che si impossessano di tutta l'Isola.

Il crollo verticale delle temperature previsto il 5 gennaio, e destinato a durare almeno cinque giorni. Anche dieci gradi in meno, con venti forti e raffiche fino a 70/80 chilometri orari. Nelle montagne dell'Isola, scontato dirlo, è previsto l'arrivo della neve.