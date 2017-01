L'orto botanico di Sassari finisce nell' #Italiasfregiata di Sgarbi

SASSARI - Nell'Italia sfregiata di Vittorio Sgarbi, una rubrica che il critico d'arte tiene su facebook sulla base delle segnalazioni che gli arrivano dai fan, finisce anche la Sardegna. L'orto botanico di Sassari è stato inserito da Sgarbi tra gli obbrobri architettonici e sfregi al paesaggio che ci sono in Italia.

In particolare, il progetto prevede il completamento funzionale dell’attuale Polo Bionaturalistico ad uso dell’Università, sito in località Piandanna, per il quale verranno realizzate strutture dipartimentali, quali uffici e laboratori, spazi didattici, la biblioteca, il bookshop ed il museo universitario. A completamento del progetto realizzeremo quello che diverrà uno dei più grandi Orti Botanici d’Europa, nel quale verranno replicati i principali habitat della Sardegna mediante l’uso di serre. La struttura e le sue attrezzature polifunzionali saranno aperte al pubblico, in un’ottica di Orto botanico “diffuso”, con finalità espositive, didattiche e di ricerca. Il progetto verrà realizzato in circa 2 anni e mezzo".