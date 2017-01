Lavori sull'Asse mediano, si viaggerà a 30 km orari

Modifiche al traffico per eseguire lavori di sondaggi geognostici che interesseranno una parte dell'Asse Mediano di scorrimento. "Dal 9 al 21 gennaio - si legge in una nota del Comune - nel tratto compreso tra la via Tramontana e fino al termine del cantiere, nella carreggiata nord, verranno adottate le seguenti prescrizioni: riduzione di carreggiata, divieto di sorpasso, limite massimo di velocità pari a trenta Km/h".