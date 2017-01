Cagliari, scooter contro auto: 40enne in ospedale

Incidente stradale in via Riva di Ponente all'ingresso di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale uno scooter Suzuki Bergman guidato da un 40enne di Monza ha tamponato una Golf ferma davanti alle strisce pedonali mentre attendeva che un pedone attraversasse la strada. Il conducente dello scooter e' stato trasportato all'ospedale Marino in codice giallo.