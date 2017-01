Cagliari, ladri di merendine alla facoltà di Ingegneria

E' successo nella nella notte presso la facoltà di Ingegneria, in piazza d'Armi a Cagliari. La polizia ha arrestato due 40enni dopo averli fermati nella vicina via Is Maglias mentre trasportavano due borsoni con all'interno 85 confezioni di merendine, 100 lattine di bibite e monete per un importo di circa 23 euro. I due, dopo aver forzato una finestra al piano terra, avevano aperto tre distributori automatici, infrangendo parte delle vetrine.