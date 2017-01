Sassari, migrante fermato con eroina e soldi

SASSARI - I militari della guardia di finanza hanno arrestato un ventenne nigeriano, ospite presso un centro di prima accoglienza del capoluogo turritano, poiché durante un controllo è stato trovato in possesso di 16 dosi di eroina oltre a denaro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio. Da un ulteriore approfondimento presso la struttura in cui viene ospitato, i baschi verdi hanno trovato 12 dosi di marijuana, detenute da un coetaneo, già confezionate per essere vendute.