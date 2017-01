Quartu, il Comune vende il 'caffè del parco'

QUARTU SANT'ELENA - Il bar 'caffè del parco' di via Germania è stato inserito dal Comune nel Piano Triennale delle Alienazioni. La strada è tracciata: cessione definitiva della struttura. "L’imminente messa a bando del bar - si legge in una nota - garantirà un ritorno positivo a tutti i soggetti interessati dall’operazione. L’Ente in primis, infatti, avviando un percorso di alienazione della struttura a un investitore privato riscuoterà un vantaggio economico utile a rimpolpare il fin troppo smilzo bilancio. A sua volta il privato che si aggiudicherà il bando con un investimento di questo tipo avrà a disposizione una struttura che negli anni ha dimostrato di poter lavorare molto bene, proprio in virtù della notevole frequentazione dell’area, non solo durante il periodo estivo ma anche durante i mesi primaverili e autunnali".