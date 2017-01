Cagliari, pirata della strada travolge scooter e scappa

Scontro nella notte in via Enrico Toti a Pirri, una strada teatro di diversi incidenti.







Un 53enne cagliaritano alla guida di uno scooter Suzuki Burgman mentre percorreva la via Toti diretto verso Barracca Manna all'incrocio con via Sanna è stato travolto da una Opel Corsa grigia che non avrebbe rispettaro lo stop.

Dopo l'urto l'autista della Opel ha effettuato retromarcia e si è dato alla fuga in via Sanna facendo perdere le sue tracce. Il conducente dello scooter è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso del Santissima Trinità in codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Intanto è partita la caccia al pirata della strada: rischia l'arresto.