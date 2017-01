Cagliari, si schianta contro un muro sulla Ss131: auto distrutta, 26enne salva

CAGLIARI - Due incidenti in una giornata sulla strada statale 131, il secondo fortunatamente non è finito in tragedia. E' avvenuto a pochi chilometri di distanza dal punto in cui questa mattina un giovane straniero è stato investito e ucciso da una Smart mentre percorreva la strada in bicicletta.

Nel pomeriggio, dopo una curva all'altezza del km 3+850 nei pressi della piana di San Lorenzo, una Fiat Grande Punto che viaggiava in direzione Sassari guidata da una cagliaritana di 26 anni si è schiantata sul guard rail andando poi a finire la corsa contro un muro. La ragazza nonostante gli ingenti danni dell'autovettura ha riportato lesioni non gravi: è stata soccorsa e trasportata da un'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio con un codice giallo. Sul posto la polizia municipale che cercherà di capire le cause dell'incidente.