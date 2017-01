Aeroporto di Cagliari, "fermati 3 siriani con documenti falsi"

CAGLIARI - "Tre siriani in aeroporto fermati perchè trovati in possesso di documenti falsi". Il fatto, accaduto nello scalo di Elmas, gli uomini sono arrivati nell'Isola dopo un volo partito da Milano. A far emergere il fatto è Mauro Pili, deputato e leader sardo di Unidos. "Si trovano in stato di fermo di polizia giudiziaria, dopo essere stati trattenuti tutta la notte negli uffici della Polaria. Sono in corso verifiche della Digos".

Il parlamenatare sardo afferma che "se il tutto fosse confermato saremo dinanzi a falle del sistema davvero inaudite. A ogni cittadino italiano si fanno mille controlli e poi invece succede che tre siriani viaggiano con passaporto falso in un volo di linea. Forse i trionfalismi di Gentiloni e Minniti non tengono conto della realtà dei fatti".