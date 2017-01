La Sardegna all'assalto del turismo olandese. 6 giorni di promozione alla fiera di Utrecht

CAGLIARI - Numeri in crescita. Alla 'fiera delle vacanze' più importante dei Paesi Bassi, la Regione intende porre le basi per consolidare i numeri positivi dall'Olanda, settimo mercato internazionale per l'isola nel 2016. Da gennaio a ottobre dell'anno appena trascorso sono stati registrati oltre 53mila arrivi che, con una permanenza media di circa quattro giorni, hanno generato 227mila presenze: oltre diecimila in più rispetto al 2015 (+5 per cento). Un dato che ha contribuito al generale e notevole aumento dei flussi stranieri in Sardegna nel 2016: nei primi dieci mesi dell'anno sono stati raggiunti oltre sei milioni e mezzo di presenze estere, ossia 13 per cento in più dello stesso periodo del 2015.



Mercato olandese. La fiera di Utrecht apre la stagione fieristica internazionale ed è un appuntamento importante soprattutto per chi promuove turismo attivo e all'aria aperta. I primi due giorni sono dedicati esclusivamente agli operatori con gli incontri B2B, da venerdì 12 i cancelli saranno aperti al pubblico. Nei padiglioni espositivi, divisi per destinazione e tipologie di vacanza, lo scorso anno sono state registrate quasi ventimila presenze di professionisti del settore provenienti da tutta Europa e oltre 120mila visitatori. Secondo dati del 2013, ciascun turista olandese spende in media 3300 euro all'anno per le vacanze: gli interessi principali sono, oltre al turismo marino-balneare, le vacanze outdoor in località collegate a luoghi d'arte, siti culturali e archeologici e la possibilità di un soggiorno all'insegna dello sport, soprattutto trekking e cicloturismo.



OFFERTA ISOLANA - Le richieste coincidono con linee strategiche e prodotti tematici proposti dalla Regione: "La concezione di vacanza dei turisti olandesi è il ritratto di ciò che propone la Sardegna", spiega l'assessore regionale del Turismo, Francesco Morandi. "Nel 2017 gli interventi saranno fortemente concentrati sull'ampliamento dell'attività attraverso un piano di destagionalizzazione: non a caso gli arrivi dai Paesi Bassi sono distribuiti nel corso di tutto l'anno. Quanto al ventaglio dell'offerta, l'assessorato sta strutturando una serie di prodotti legati a eccellenze e peculiarità, proposte - aggiunge l'assessore - complementari al mare e legate ad ambiente e natura con la valorizzazione di itinerari in parchi e aree protette, legate a cultura, identità e al buon cibo con una serie di percorsi enogastronomici, ai cammini storico-religiosi e al turismo attivo con il cicloturismo. E nel calendario di eventi spicca un appuntamento molto caro all'Olanda, dove il ciclismo è una 'religione': le tre tappe iniziali del Giro d'Italia a inizio maggio, da nord a sud l'isola, occasione ideale per i turisti dei Paesi Bassi".