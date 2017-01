Lavori all'acquedotto Campidano. Giornata di passione per 15 Comuni del Cagliaritano

Le scorte dei serbatoi all'inizio, poi rubinetti a secco tra le otto e le venti del prossimo undici gennaio. Abbanoa in campo per riparazioni urgenti all'invaso. La lista delle cittadine interessate.







CAGLIARI - Mercoledì 11 gennaio 2017 le squadre di Abbanoa devono effettuarealcuni interventi di manutenzione sull’acquedotto Campidano nei territori di Donori e Serdiana. Considerata la delicatezza dell’intervento, Abbanoa ha approntato un piano che mira a ridurre eventuali disservizi durante i lavori: è, infatti, necessario sospendere temporaneamente l’operatività dell’acquedotto dalle 8 alle 20. Per questo motivo in questi giorni si stanno portando al massimo le scorte di acqua potabile immagazzinate nei serbatoi comunali, per cercare di garantire l’erogazione all’utenza anche durante l’intervento.

I centri interessati sono Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa. In questi centri eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel pomeriggio in base all’andamento dei livelli nei serbatoi.