Cagliari, scontro tra auto: due feriti

Incidente intorno alle 23 tra via Cugia e via Palomba. Una Opel corsa guidata da un ragazzo 38enne di Monserrato giunto all'incrocio tra le due vie ha aurtato una Smart guidata da un 21enne cagliaritano. A seguito dell'urto la Smart si è scontrata con una Toyota Yaris in sosta. Le responsabilità sono ancora in fase di accertamento. Il conducente ed il passeggero della Smart sono stati trasportati al Marino in codice giallo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.