Cagliari, blitz in due depositi: maxi sequestro di bombole

CAGLIARI - La guardia di finanza ha sequestrato, in diverse operazioni, due grandi depositi abusivi di bombole nell'hinterland cagliaritano. In particolare nel primo deposito sono stati rinvenuti 5.066 kg di gpl, contenuti in 327 bombole, pronti per la commercializzazione, mentre nel secondo caso i prodotti, stipati in 243 bombole per un totale di oltre 3.800 kg, erano stati appena scaricati e stoccati.