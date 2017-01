Lila Cagliari cerca volontari, iscrizioni fino al 15 gennaio

Relazione d'aiuto, approccio non giudicante con le persone e informazione corretta su Hiv e Aids sono gli argomenti principali che gli esperti Lila affronteranno nel corso di formazione di base in programma in città a fine gennaio. Il percorso formativo è la prima occasione per conoscere l'associazione e per la selezione dei futuri volontari.

Per partecipare non è richiesto alcun contributo ma solo la seria intenzione di impegnarsi in un ambito molto delicato che coinvolge tante persone anche in Sardegna. Per iscriversi è necessario essere maggiorenni e compilare la domanda online entro il 15 gennaio. Per ulteriori informazioni si può inviare una mail all'indirizzo: scuola@lilacagliari.it