Cagliari, droga nel circolo privato: chiuso per un mese

La polizia ha messo i sigilli a un circolo privato in via Rossini a Cagliari. Nel corso di un blitz, avvenuto lunedì ed eseguito dai poliziotti del reparto 'falchi', sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga D.S 42 anni e J.Z 24 anni. All'interno del locale sono state trovate decine di grammi di droga tra hashish(25 grammi), marijuana (4) e cocaina(1).