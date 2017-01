Coltello alla mano minaccia la compagna. Arrestato

Maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di un 46enne (S.M) a Sant'Andrea Frius. I carabinieri lo hanno fermato ieri sera dopo l'ennesimo litigio con la convivente, una donna di 43 anni ungherese. In particolare l'uomo l'avrebbe minacciata con un coltello per poi mandarla via di casa.