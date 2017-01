Le previsioni: "Gelo e nevicate sulla Sardegna anche a bassa quota"

CAGLIARI - La perturbazione che sta attraversando la Penisola si muoverà nelle prossime ore verso le Regioni del Centro Sud. Sabato ci sarà una tregua con una prevalenza di sole su gran parte d'Italia eccetto per qualche fenomeno sull'estremo Sud. Dalla sera però un nuovo impulso di aria fredda raggiungerà il Mediterraneo e ci sarà un peggioramento ad iniziare dalla Sardegna verso il medio e basso Tirreno.

In particolare l'Arpas ha infatti emesso un avviso di allerta per gelo e nevicate. A partire dal tramonto di sabato sera, per tutta la notte e nella notte successiva, la Sardegna sarà interessata da gelate che saranno possibili anche a quote medio-basse. Nel corso delle due notti si avranno anche delle nevicate sparse di debole intensità. La neve interesserà le zone poste a quote superiori ai 500 metri. Non è esclusa anche qualche debole nevicata a quote piu’ basse.

La Protezione civile consiglia massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale. Guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza Anas.