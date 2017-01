Ondata di gelo sulla Sardegna, 3 giorni di allerta rossa. Vademecum anti-rischi

L'Isola nella morsa dell'inverno, allerta dal 14 al 16 gennaio. Nevicate anche sulle colline, molte strade possono trasformarsi in piste di ghiaccio. "Spostamenti in auto solo in caso di emergenza".







CAGLIARI - La Protezione Civile dirama un avviso di condizione meteo avverse per gelo e neve, a partire dal pomeriggio di sabato 14 gennaio e sino alla tarda mattinata di lunedì 16. In arrivo gelate, possibili anche a quote medio-basse. Nel corso della notte previste nevicate sparse di debole intensità, possibili a quote superiori ai 500 metri, ma non si escludono deboli nevicate a quote più basse.

La Protezione Civile consiglia massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Lungo la Ss 131, dal chilometro 137+900 al chilometro 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza dell'Anas.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili qui.