Doppio colpo in parafarmacia, poi ruba una pompa ed evade dai domiciliari. Cagliari, arrestato 47enne

L'uomo, M.D., sottrae un tubo per l'acqua da un terreno in via Carlo Baudi di Vesme, viene bloccato dai poliziotti e finisce ai domiciliari. Il ladro, autore anche di due furti a una parafarmacia, esce e se ne va in piazza. E scattano nuovamente le manette.







CAGLIARI - Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla polizia per chiedere prevenzione e sicurezza, gli agenti della squadra volante hanno arrestato M.D., 47enne, pregiudicato per i reati di tentato furto in abitazione, evasione, e denunciato per il reato di furto aggravato. I poliziotti l'hanno notato in via Carlo Baudi di Vesme mentre, dopo aver scavalcato il cancello di un’abitazione, ha strappato una pompa per irrigazione con annesso avvolgitore. Aperto il cancello, ha cercato di allontanarsi velocemente ma è stato bloccato e identificato. È stato riconosciuto come l’autore di due furti avvenuti presso una parafarmacia cittadina: per lui è scattata la denuncia.

Arrestato, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima Ma, dopo poche ore, un equipaggio della squadra volante lo ha intercettato in piazza Quirra, arrestandolo un'altra volta per il reato di evasione.