Neve, gelo e mareggiate: allerta maltempo confermata fino al 18 gennaio. Scuole chiuse in molte città sarde

CAGLIARI - La Protezione Civile della Sardegna, estendendo il precedente avviso, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per nevicate, gelate, vento e mareggiate, a partire dalle ore 18 lunedì sedici e sino alle ore 18 di mercoledì 18 gennaio. Dalla serata odierna e fino alla serata di domani si prevedono nevicate, anche moderate, sulla Sardegna settentrionale e centro-orientale a partire dai 200 metri. I fenomeni proseguiranno sino alla serata di mercoledì seppure in attenuazione. Si segnalano inoltre venti di burrasca sulla Sardegna nord-orientale e mareggiate sulle coste settentrionali. Previste, inoltre, gelate nelle ore più fredde.

Alla popolazione si raccomanda massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale e guidando con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Si raccomanda di non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131, dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve, oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati.

Nel Nuorese molte le scuole chiuse fino a mercoledì 18 gennaio. Una serie di inviti rivolti alla popolazione per mettere in campo tutte le misure di auto-protezione utili a prevenire i possibili disagi dovuti a eventuali nevicate e alla formazione di ghiaccio. I consigli sono contenuti in un avviso informativo che il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha emanato per informare la popolazione. L'avviso si basa sul bollettino odierno emesso dalla Protezione Civile della Sardegna.