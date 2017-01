Esplosione di verde a Alghero. 500 nuove piante e giochi per bambini

ALGHERO (SS) - Importante intervento di riqualificazione del verde urbano in città. 450mila euro l’investimento totale per messa a dimora di alberi e arbusti, posizionamento prati, completamento opere, potature di circa 2200 tra piante e palme, rimozione e sostituzione palme colpite dal punteruolo. Al via sei cantieri per altrettanti interventi su iniziativa dell’assessorato comunale alle ;anutenzioni e verde urbano, guidato da Raimondo Cacciotto. Ad eseguire gli interventi saranno imprese del territorio con sede ad Alghero e Sassari. “Una riqualificazione generale finalizzata a garantire la manutenzione delle alberate e delle aree verdi che rimette a nuovo alcune parti della città, nel segno di un programma organico che prevede ulteriori interventi e la stesura del piano del verde urbano una volta approvato il prossimo bilancio di previsione”, sottolinea l’Assessore. Al via i lavori su una parte dell’aiuola spartitraffico di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Spano e via XXIV Maggio; il completamento delle rotatorie su via Don Minzoni; la rimozione degli arbusti attualmente a dimora nelle fioriere del porto e la piantumazione, sempre all'interno delle stesse fioriere, di nuovi arbusti della specie Eleagnus.

In appalto anche la riqualificazione di via Giovanni XXIII, nel tratto tra via De Gasperi e via Pascoli, attraverso la messa a dimora di 520 piante tra alberi e arbusti. Verranno, infatti, piantumate 60 piante di Leccio, in continuità con le essenze arboree presenti sulla via de Gasperi, aventi altezza di 4-5 metri e 460 piante arbustive, suddivise in poligale, rose, pittospori, callistemi, lantane. Parte importante del piano di interventi, inoltre, è rappresentato dal progetto di manutenzione ordinaria e monitoraggio delle attrezzature ludiche ubicate su tutto il territorio comunale, nei parchi pubblici, nei giardini e nelle scuole, e posa in opera di nuovi giochi nei parchi Manno e Tarragona. L’obbiettivo principale di questo intervento è elevare lo standard qualitativo di fruibilità degli spazi pubblici, promuovere e sostenere obiettivi sensibili perseguiti dall'Amministrazione Comunale di sviluppo e promozione sociale anche attraverso la cura e la tutela del decoro urbano, dando continuità alle precedenti installazioni di nuovi giochi nelle scuole, nei parchi Hemmerle e Rafael Caria, e il percorso vita in pineta.