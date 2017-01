Minori adescati online e pedopornografia, in Sardegna casi in aumento

CAGLIARI - Nel 2016 in Sardegna la polizia postale per il contrasto della pedopornografia online, ha effettuato 17 perquisizioni durante le quali sono state arrestate 2 persone mentre 14 sono state denunciate. Preoccupante ed in continua crescita risulta il fenomeno dell’adescamento online di minori: sono stati trattati 12 casi che hanno portato alla denuncia di 6 persone.

Nell’ambito della prevenzione in rete sono stati analizzati 971 siti internet, di questi ne sono stati estrapolati 59 a carattere pedopornografico, inseriti nella black list istituita ai sensi delle leggi nazionali.

Segnalati inoltre 66 attacchi informatici nei confronti di servizi internet relativi ad infrastrutture pubbliche e private, che hanno portato alla denuncia di 4 persone. Nel campo del financial cybercrime, la la polizia postale sarda ha contribuito a bloccare transazioni in frode, in ambito nazionale, per un importo di 6 milioni di euro. Nell’ambito delle frodi nell' e-commerce denunciate 151 persone